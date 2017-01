Suonenjoki teki ihmeen

Hyviä uutisia: Suonenjoen kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on 1,5 miljonaa euroa ylijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki kattaa kerralla kaikki vanhat alijäämät, joita on 1,2 miljoonaa euroa. Kuntajakoselvittäjät eivät uskoneet Suonenjoen tähän pystyvän, mutta toisin kävi.

Kaupunki on entistä vahvemmin itsenäinen ja voi panostaa myös kehittämistyöhön. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen ennakkotietoa maanantaina. Lisää aiheesta tiistain lehdessä.