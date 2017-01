Suonenjoki on yrittäjäystävällisin kunta Pohjois-Savossa

Suonenjoen kaupunki on ottanut voiton Vuoden Yrittäjäystävällisin kunta -kisassa.

Tunnustus Pohjois-Savon yrittäjäystävällisemmälle kunnalle jaettiin tänään iltapäivällä Kuopiossa Maakuntasalissa pidetyssä Yhdessä yrittäjyyden puolesta -kuntaseminaarissa.

Palkinnon jakoivat Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon liitto.

– Tämä on hieno tunnustus pitkäjänteistä yhteistyöstä, jota Suonenjoen kaupunki ja yrittäjät ovat tehneet jo vuosien ajan monella eri sektorilla, Suonenjoen Yrittäjien puheenjohtaja Minna Rossi luonnehtii.

– Vahvuuksiamme ovat molemminpuolinen avoimuus ja tehtyihin päätöksiin sitoutuminen sekä ihan konkreettinen toiminta – asioista ei vaan puhuta, vaan myös tehdään, hän korostaa.

– Kehitysyhtiö SavoGrown perustaminen oli hyvä veto. Kisassa pärjäämiseen vaikutti myös veroäyrin pudottaminen ja se, että pienyritykset ovat kasvaneet ja kehittyneet alueella, Suonenjoen Käsi- ja Pienteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Antti Kettunen arvioi.

Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroisen mukaan kaupungin menestyminen yrittäjäystävällisenä kuntana on osoitus sitoutumisesta asetettuihin tavoitteisiin ja keskinäisestä luottamuksesta asioiden eteenpäin viemisessä.

– Olemme Suonenjoella erittäin kiitollisia ja otettuja tunnustuksesta. Se on upea päätös kuluneen valtuustokauden aikana tehdystä päämäärätietoisesta työstä kaupungin elinvoimaisuuden eteen, hän muotoilee.

Lue lisää torstain lehdestä.