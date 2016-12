Reposia metsästämässä

Taivaantulien valokuvaus on kiehtovaa puuhaa

Tänä syksynä kannattaa tähyillä öistä tähtitaivasta, sillä siellä saattaa näkyä revontulia.

Usein revontulet yhdistetään kovaan pakkaseen ja Lappiin, mutta niitä voi aivan hyvin nähdä myös muualla Suomessa ja milloin tahansa pimeään vuodenaikaan.

Tänä syksynä reposten ihailuun on todella hyvät mahdollisuudet, sillä tutkijoiden mukaan parhaillaan eletään parasta revontuliaikaa yli kymmeneen vuoteen.

Paitsi että taivaantulia voi ihailla paljain silmin, niitä voi myös koettaa tallentaa kameralle. Moni innostuukin tätä yrittämään nähtyään itse revontulia tai törmättyään toisten ottamiin kuviin sosiaalisessa mediassa.

– Mahdollisuudet onnistumiseen ovat hyvät, kunhan on vain hyvä valosaasteeton paikka, tukeva jalusta ja järjestelmäkamera. Kompaktikameralla saati kännykällä ei revontulikuvaus oikein tahdo onnistua, sanoo tähtitaivaan ilmiöiden valokuvausta harrastava rautalampilainen Vesa Vauhkonen.

Vesa Vauhkosen ensimmäinen ohje revontulikuvausta kokeilemaan lähtevälle on etsiä hyvä valosaasteeton paikka. Sään on tietenkin oltava selkeä.

– Kannattaa ajaa reilusti kaupungin ulkopuolelle ja etsiä paikka, josta on ainakin melko esteetön näkymä pohjoiselle taivaalle. Kaikkein paras paikka on järven ranta, sillä silloin kuvaan voi saada myös upeita heijastuksia, Vesa Vauhkonen neuvoo.

Revontulikuvauksessa kaiken a ja o järjestelmäkameran lisäksi on tukeva jalusta.

– Siihen kannattaa oikeasti satsata, sillä valotusajat ovat pitkiä. Kun kuvataan pitkällä valotusajalla, kuvaan tulee epätarkkuutta pienimmästäkin heilahduksesta, Vauhkonen muistuttaa.

Jopa kameran laukaisimen painaminen voi aiheuttaa epäterävyyttä, minkä vuoksi revontulivalokuvauksessa kannattaa käyttää aikalaukaisua, eli säätää kamera ottamaan kuva muutaman sekunnin kuluttua laukaisimen painalluksesta.

Ihanteellisin objektiivi revontulien tallentamiseen on Vauhkosen mukaan laajakulma, jotta revontulet varmasti mahtuvat kuvaan.

– Alkuun pääsee kyllä ihan perusobjektiivillakin.

