Pokémon siellä, Pokémon täällä, jospa ei kuitenkaan kävellä hautojen päällä

Pokémoneja löytyy vaikka mistä. Pokémon Go -peliä on ladattu androidille yli 100 miljoonaa kertaa ja pelaajia tulee vastaan kaupungin maamerkkien luota. Pokémonit kannustavat pihalle liikkumaan ja tapaamaan uusia ihmisiä.

Valitettavasti Pokémonit eivät kuitenkaan kunnioita yksityisalueiden rajoja eivätkä pyhiä paikkoja. Hypnoosipokémon Drowzee voi aivan yhtä hyvin napottaa torin laidassa kuin sankarihautausmaan keskellä. Pelin maailma imaisee mukaansa ja ympäristön tarkkailu saattaa jäädä vähemmälle.

Suonenjoen vanhalla hautausmaalla pokémonetsiviä riittää. Suonenjoen seurakunnan seurakuntamestari Jari Väisänen on iloinen, että nuoret liikkuvat seurakunnan alueella. Hän kuitenkin toivoo, että pelaajat ottaisivat paremmin huomioon hautausmaan normit ja käyttäytyisivät rauhallisesti.

– Kyseessä on hiljentymisen ja suremisen paikka. On harmillista, että pelaajien ja haudoilla käyvien välille syntyy vastakkainasettelua, Väisänen pohtii.

Hän kertoo, että muun muassa hautojen yli on kuljettu, hautausmaa-alueella ajettu pyörillä ja kirkon pihaan viskottu roskia.

– Pieni porukka pilaa kaikkien pelaajien mainetta, harmittelee Väisänen.

