Perhekahvila nostaa hetkeksi pois perusarjesta

Tiina, Julia ja Tuomo Hiltunen hakemassa tarjottavia perhekahvilan kahvipöydästä.

Yksi piirtää keskittyneesti, toinen tutkii lattialle katettua leluvalikoimaa. Termoskannu on täytetty kahvilla, kulho naksuilla ja tarjotin mehevän näköisillä mokkapaloilla. Puhe porisee ja nauru raikaa. Joku jokeltaa. Perhekahvila on avannut tauon jälkeen ovensa, mutta uudessa paikassa apteekin alakerran kerhotiloissa.

Oona Laitinen, 1, järsii kirjoja.

– Taitaa maistua hyviltä, arvelee äitinsä Enni Talja-Laitinen.

– Kiva olla täällä. Oikein mukavaa. On samanikäisiä kavereita niin itselle kuin lapselle. Facebookista bongasin kahvilan ja päätin lähteä, hän toteaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Suonenjoen paikallisyhdistyksen ylläpitämä perhekahvila on avoinna perjantaisin kello 10–12. Torin puoleisesta ovesta pääsee myös vaunujen kanssa hissillä alakertaan.

Avajaispäivänä 23. syyskuuta paikalla pikaisen laskutavan mukaan oli noin 13 aikuista ja 16 lasta.

– Äidit, lapset, isät, isovanhemmat, perhepäivähoitajat ja raskaana olevat, Tanja Halonen luettelee kahvilan kohderyhmiä.

Hän, Laura Vesterinen ja Saara Auvinen toimivat kahvilan yleisnaisjanhusina avaten ovet ja siivoten paikat. Hekin äitejä kaikki.

Lue lisää torstain 29. syyskuuta lehdestä.