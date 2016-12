Paikallista pukuosaamista Linnan juhlissa

Lahden Muotoiluinstituutissa opiskeleva, rautalampilaistaustainen Liisa Tiihonen on suunnitellut ja ommellut pastori Hanna Vasiljevin juhlapuvun tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Vasiljev osallistuu Linnan juhlille aviopuolisonsa piispa Jari Jolkkosen rinnalla

– Puku on klassinen, vedostettu yksiolkaiminen taftimekko, joka haastoi minut monella tavalla. Tiukka aikataulu ja kokemattomuus juhlapukujen teossa toivat paineiden lisäksi kuitenkin myös monta onnistumisen hetkeä, jotka vahvistivat ammatillista itsetuntoani, Tiihonen kertoo.

Pastori Vasiljev halusi suunnittelijaksi savolaistaustaisen ompelijan. Vuonna 1994 syntynyt Liisa Tiihonen on kotoisin Jyväskylästä, mutta on sukujuuriensa myötä sittemmin rautalampilaistunut.

– Isäni suku on Rautalammin ja Suonenjoen rajamailta, Tiihonen selvittää.

Hän on valmistunut 2016 ompelijaksi Savon ammatti- ja aikuisopistosta Kuopiosta. Opinnot Lahden Muotoiluinstituutissa hän aloitti syksyllä 2016 pääaineenaan muoti- ja vaatetusmuotoilu.

Vasiljev ja Tiihonen ovat myös kaukaisia sukulaisia. Liisa Tiihosen vaarin isä Olli ja Hanna Vasiljevin isoisä Akseli olivat veljeksiä. Olli Tiihonen kaatui 29.12.1939 talvisodassa, Akseli taisteli jatkosodassa.

Hanna Vasiljevin äidin puolen suku on kotoisin Suonenjoelta, ja hän on itse kirjoittanut ylioppilaaksi Suonenjoen lukiosta. Vasiljevin äiti ja veli asuvat mansikkakaupungissa edelleen.

– Lähden juhlaan nöyrin ja iloisin mielin. Tuntuu todella etuoikeutetulta olla mukana itsenäisyyspäivän juhlassa, Vasiljev sanoo.

