Omaishoitajuudesta voi kieltäytyä

Kun läheinen sairastuu, omaishoitajuus on erityisesti ikääntyvälle pariskunnalle ensimmäinen vaihtoehto. Se on yhteiskunnalle taloudellinen ratkaisu. Mutta omaishoitajuudesta voi kieltäytyäkin. Vesantolainen Paula Evolahti päätti jo vuosia sitten, ettei hän ryhdy omaishoitajaksi. Ja kun puoliso sairastui, päätös piti.

Evolahden puoliso sai diagnoosin Alzheimerin taudista heinäkuussa 2012.

– Lääkäri kertoi diagnoosin ja meiltä kysyttiin, että mites jatkossa? Vastasin heti, että minä en aio ryhtyä omaishoitajaksi. Seurasi kiusallinen hiljaisuus ja hoitajat katselivat toisiaan, muistelee Paula reilun neljän vuoden takaista hetkeä.

– Ilmeisesti oletetaan, että puoliso ryhtyy omaishoitajaksi, sillä aistin, että vastaavaa tilannetta tulee harvoin vastaan. Joku sitten katkaisi hiljaisuuden sanomalla, että eihän siihen ole pakko ryhtyä.

Paula Evolahti on entinen sosiaalityöntekijä ja hän on nähnyt ammatin kautta, miten ankaraa omaishoitajan arki voi olla.

– Oikeastaan minun päätökseni syntyi jo kun olin mukana kunnallispolitiikassa. Näin miten kepeästi samassa kokouksessa omaishoitajien tukea pienennettiin ja laitettiin rahaa kelkkareittiin. Minulle oli päivänselvää, että tuohon lankaan minä en lähde.

Omaishoitajuudesta päätettäessä läsnä on myös puoliso, joka on juuri saanut diagnoosin. Se on hyvin herkkä hetki kaikin puolin.

– Paineet tehdä niin kuin yleensä tehdään, ovat kovat. Minä olin työstänyt asiaa jo vuosia, päätös oli syvissä juurissa enkä epäröinyt.

Vaikka Paula seisoi päätöksensä takana, diagnoosi sai kyyneleet silmiin.

– Penan piti luopua ajokortista. Hän luovutti korttinsa selkeästi ja komeasti. Ja minulta pääsi itku. En minä sitä ajokorttia itkenyt, onhan minullakin kortti. Mutta se tapa millä Pena sen luovutti. Siinä konkretisoitui, että nyt meidän elämässä tapahtuu isoja muutoksia.

Paula kokee, että paineet omaishoitajuuteen tulevat yhteiskunnan suunnalta. Lapset ja muut läheiset ymmärtävät ja hyväksyvät ratkaisun.

