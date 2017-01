Mansikka maistuu tytöille

Vuoden 2016 Mansikkatyttöehdokkaat peukuttavat täysillä mansikalle. Mansikka maistuu, ja kaikilla tytöillä on kokemusta myös mansikkapellolta.

Sara-Tuuli Kauppisella, Erika Hautalahdella ja Sini Sormusella on edessään jännittävä viikko, mutta tytöt suhtautuvat siihen avoimin mielin.

– Iloisella mielellä ollaan liikkeellä. Karnevaaliviikon jälkeen olemme yhtä mielenkiintoista kokemusta rikkaampia, tytöt sanovat kuin yhteisestä päätöksestä.

Kokemusta Mansikkatyttö-kisan tapaisista mittelöistä Sara-Tuulilla, Erikalla ja Sinillä ei ole. Esiintymiskokemuskaan ei ole vielä kovin vankka.

– Edustamista ja esiintymistä on ollut koulussa ja koulun tilaisuuksissa jonkin verran, mutta ei muuten.

Sara-Tuulin kesä menee paljolti kesätöissä ja loppuaika kuluu rentoutuen ja kesästä nauttien. Myös Sini on osin töissä – sekä mansikkapellolla. Erika mökkeilee kavereiden kanssa ja valmistautuu noin puolen vuoden Amerikan matkalle, jonka aikana hän pelaa tennistä.

– Minulla on joitakin tenniksen SM-mitaleja. Viime aikoina olen vamman vuoksi voinut pelata vähemmän, Erika mainitsee.

Myös Sara-Tuuli ja Sini tykkäävät matkustella. Tytöt ovat käyneet jo monessakin maassa. Ja jos Mansikkatyttö 2016 -titteli heltiää, niin luvassa on uusi matka jonnekin kivaan kohteeseen.

Mansikkatyttöehdokkaat esittäytyvät ensimmäisen kerran huomenna keskiviikkona Kesäkemuloissa Suonenjoen torilla. Loppuviikosta heitä näkee useissa Mansikkakarnevaalien tapahtumissa.

Mansikkatyttö 2016 julkistetaan karnevaalien esiintymislavalla lauantaina kello 21. Samassa yhteydessä paljastetaan myös yleisön ihannetyttö.

Mansikkatytön valitsee tuomaristo, mutta yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan lehdessä olevalla kupongilla, sähköpostitse osoitteella uutiset()sisa-savolehti.fi tai tekstiviestillä. Korvaa osoitteen sulkumerkit @-merkillä, kirjoita sähköpostiin suosikkisi numero ja omat yhteystietosi. Tekstarilla tyttöjä voi äänestää numerossa 173 521. Kirjoita viestin alkuun pss uutiset tyttö ja sen jälkeen suosikkityttösi numero. Äänestää voi vain yhden kerran. Äänestäjien kesken arvotaan 100 euron lahjakortti suonenjokelaiseen liikkeeseen. Voittaja saa itse valita missä liikkeessä lahjakortin käyttää.

Ja ne tärkeät numerot: Sara-Tuuli Kauppisen kilpailunumero on 1, Erika Hautalahden 2 ja Sini Sormusen 3.

Äänestää voi vielä torstaina 7. heinäkuuta.

Erika Hautalahdelle, Sini Sormuselle ja Sara-Tuuli Kauppiselle Suonenjoki mansikoineen on varsin tuttu paikkakunta.