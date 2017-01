Maamiehessä etsitään arkirutiineja

Suonenjoella Vanhaan Maamieheen perustetussa vastaanottokeskuksessa totutellaan arkeen. Myöhään keskiviikkoiltana saapuneet 100 turvapaikanhakijaa opettelevat maan ja talon tavoille.

– Etsitään arkirutiineja, tiivistää Merja Immonen.



Kulttuuriero näkyy siinä, että turvapaikanhakijat eivät syö punaista lihaa, osa ei edes kanaa. Heille on tarjottu riisi- ja makaronipohjaista ruokaa. Tänään lounaaksi on kalakeittoa.

– Kurkkua, tomaattia, kaaliraastetta, banaaneja, vaaleaa leipää ja mustaa teetä. Kasviksia ja kalaa, luettelee Immonen suosittuja syömisiä.

Vaikka julkisuudessa on kerrottu, etteivät turvapaikanhakijat joisi maitoa, sitäkin menee Vanhassa Maamiehessä.

Reippaita lapsia

Pieniä yllätyksiä Immosille on tullut, mutta paljolti sen vuoksi, ettei asiaa oltu ajateltu.

– Kysymyksiä on paljon. Tänäkin aamuna, kun puhelin alkoi soida, se ei ole ollut 15 minuuttia soimatta. Eilen hoidin 77 puhelua, kertoo Immonen.

Turvapaikanhakijoiden valoisuus ja sopeutuvaisuus sekä erityisesti lasten reippaus on yllättänyt Immosen positiivisesti.

– Jo silloin saapumisyönä yllätyin, miten lapset tulivat avoimesti vieraidenkin ihmisten syliin. Turvapaikanhakijoiden lapset ovat hyvin omatoimisia ja reippaita. Aikuisetkin ovat muutamassa päivässä oppineet arkirutiineja, ja auttoivat eilen illalla omatoimisesti esimerkiksi pöytien siivoamisessa, kiittelee Immonen.

Turvapaikanhakijat liikkuivat jo eilen kaupungin keskustassa ja heidän pukeutumisensa herätti kyläpuheita. Turvapaikanhakijoilla on länsimaiset tavat, he osaavat käyttää puhelinta ja internetiä ja he pukeutuvat samoin kuin ihmiset täällä. Mukana on paljon nuoria perheitä, joten farkkuja käytetään ihan yleisesti.

– Minun ymmärrykseni asiasta on, etteihän sieltä sodan jaloista ne kaikkein köyhimmät pääse lähtemäänkään. Onko se oikein vai väärin, että varakkaat ja koulutetut ihmiset pääsevät pois sieltä? Jos Suomeen tulisi sota, kuka meistä auttaisi ensin sen puliukon kylältä turvaan, ja sitten vasta oman perheensä, kärjistää Merja Immonen.

Leikittäjille tarvetta

Vapaaehtoisille on edelleen tehtävää vastaanottokeskuksessa. Merja Immosen mielestä erityisesti lapsille olisi hyvä saada ohjattua toimintaa.

– Ammattitaitoisia leikittäjiä. Ja palloja toivotaan. Palloja saatiinkin, mutta niille on paljon pelaajia.

Myös lasten polkupyörille olisi käyttöä.

Vaatehuolto on siinä vaiheessa, että lahjoituksia on tullut mukavasti, mutta varmuutta sopivuudesta ei vielä perjantaina aamupäivällä ollut.

– Yritetään jakaa vaatteita ja kenkiä ennen illaksi ennustettua myrskyä. Täällä kaikki joutuvat kulkemaan ulkokautta ravintolaan, joten jos sataa ja tuulee kovasti, oikeanlaiset vaatteet tulee saada käyttöön.

Apua tarvitaan myös ihan arkisten asioiden ohjaamisessa, kuten miten astiat palautetaan ruokailun jälkeen.

– Kannattaa ensin soittaa. Tai tulla ja kysyä SPR:n väeltä missä voi auttaa, opastaa Immonen.

Päivi Halonen

Kuva: Merja Immonen.