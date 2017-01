Luistelurata Tenhanniemeen

Jäällä voi liikkua paitsi luistimilla, myös potkukelkalla ja kävellen.

Matkaluisteluradat ovat luistelukunnossa Kaatronlammella ja Suonteella. Kaatronlammen radalla on mittaa 1,1 kilometriä, Suonteella Soitunlahdesta Tenhanniemen laavulle 5,6 kilometriä. Suonteen radalle pääsee myös Siioninsillan viereiseltä uimarannalta.

Radoilla saa liikkua kaikenlaisilla luistimilla, potkukelkalla tai kävellen. Hiihtäminenkin onnistuu radan sivulla. Sitä vastoin moottoriajoneuvoille rataa ei ole tehty. Mopot, autot ja moottorikelkat eivät kuulu matkaluisteluradalle.

– Viimeisin höyläys tehtiin keskiviikkona, joten radat ovat hyvässä kunnossa. Ja luvassa on hyvää ulkoilukeliä ainakin puoleksitoista viikoksi, iloitsee kaupungin ulkoilualueiden esimies Hannu Pakarinen.

Latuverkosto sitä vastoin kärsii lumen puutteesta. Palolammen lenkki on hiihdettävässä kunnossa, mutta loppiaisen lumi tuli tuulella ja tuuli puhdisti harjun lumesta. Palokin lenkillä on harjun kohdalla vain jäätikkö latupohjana.

– Jos haluaa hiihtää Kukkuraan tai Saunaniemeen, kannattaa hiihtää latumajan kautta eikä harjun päällä, neuvoo Pakarinen.

Saunaniemeen pyrkivien kannattaa ottaa huomioon sekin, että alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa ja hiihtolatu katkeaa työmaan kohdalla Kukkuran ja Saunataipaleen välillä.

– Kun työmaa etenee, niin lumetetaan latupohja, mutta nyt siitä ei pääse, toteaa Pakarinen.

– Latuverkostolla on uskomattoman hienot jääpohjat. Jos siihen saadaan lunta, hiihdetään pitkään kevääseen, ennakoi Pakarinen.