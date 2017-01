Korkeat typpipitoisuudet keskeyttivät louhostyöt

Suonenjoella Lintikon maa-ainesalueella sijaitsevalla kalliolouhoksella on louhintatyöt keskeytetty alueelle muodostuneiden vesialtaiden korkeiden typpipitoisuuksien takia. Typpipitoisuuden nousun epäillään johtuvan louhostyössä käytetyistä räjähdeaineista. Alue sijaitsee Lintharjun pohjavesialueella, mutta ainakaan vielä jäämien ei ole havaittu päätyneen pohjaveteen.

Louhosalueelle syntyneiden vesialtaiden ja niihin liuenneiden päästöjen vuoksi alue on asetettu käyttökieltoon, kunnes alueella louhintoja tekevä Savon Kuljetus Oy selvittää, mitä se tekee alueelle syntyneille vesialtaille.

Suonenjoen ympäristötarkastaja Riitta Lappalaisen mukaan vesiä ei saa imeyttää pohjavesialueen muodostumisalueelle, ettei typpipitoinen vesi päädy pohjaveteen.

– Yhtenä suunnitelmana on esitetty, että vedet pumpattaisiin 550 metrin päähän UPM:n soistuneelle metsä-alueelle. Mutta se on vasta alustava esitys, Lappalainen toteaa.

