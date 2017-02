Kiertotie vanhan Lempyyntien kautta

Rekan kuljettaja ei loukkaantunut eikä tilanteessa ollut muita osapuolia.

Viime yönä noin kello 1.30 Ysitiellä Lyytilänmäen suoralla ojaan suistuneen rekan lastia siirretään edelleen toiseen autoon. Lastin siirtämisen aikana toinen kaista on pois käytöstä, mutta paikalla on liikenteenohjaus ja liikenne sujuu periaatteessa normaalisti. Alustavan tiedon mukaan kokonaan ojaan suistunutta rekkaa oli tarkoitus päästä nostamaan puolen päivän jälkeen, mutta lastin siirtäminen oli käynnissä vielä kello 15.20.

Autoa kuljettanut 19-vuotias tamperelainen mies kertoi nukahtaneensa rattiin. Ajoneuvo ajautui suoralla tieosuudella tien oikealle puolelle ojaan. Kyydissä oli 36 tonnia Iisalmesta lastattua olutta. Kuljettaja oli selvin päin.

Kun lasti saadaan siirrettyä, rekkaa ryhdytään nostaman. Noston ajaksi tie suljetaan kokonaan ja liikenne ohjataan kiertotietä vanhan Lempyyntien kautta.

– Tie on mutkainen, mutta hiekotettu, kerrotaan poliisista.

Raskaanliikenteen on huomioitava, että tie on normaalia kapeampi.