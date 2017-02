Jussintupa uusissa tiloissa

Tuolijumpan kävijämäärä on kasvanut entisestään. Jumpan jälkeen maistuu kahvi.

Asukastupa Jussintupa on siirtynyt Valtiontalosta Yhteispalvelupisteen yhteyteen entisen kunnanviraston toiseen kerrokseen Karttulassa.

Muutto tapahtui vuodenvaihteessa, ja toiminta on alkanut tammikuun puolivälissä.

Jussintuvan käytössä on kahvio- ja oleskelutila, yksi huone kangaspuille sekä toimisto- ja varastotilat.

Tilaa on yhteensä noin sata neliötä.

Myös kokoustiloja voi käyttää tarvittaessa.

– Keittiöön on tulossa uuni, ja muutenkin keittiötä hieman remontoidaan. Toivottavasti mahdollisimman pian, jotta pääsen leipomaan pullaa. Nyt kahvileipä pitää ostaa kaupasta valmiina, Karttulan asukastuvan toiminnasta vastaava Eija Kulin kertoo.Jussintuvan toimintaan kuuluu muun muassa tuolijumppaa, käsitöiden tekoa, karaokea, leivänjakoa, seurakunnan hartauksia, tietokoneen käytön opastusta ja neuvontaa sekä tapahtumia.

Myös Iltatuuli-kuoro kokoontuu viikottain Jussintuvalla kuten entisissäkin tiloissa.

– Toiminta ja tilat vielä elävät, sillä vasta kuukausi on toimittu, mutta hyvin entiset kävijät ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja uusiakin on tullut mukaan, Kulin kertoo.

