Iisveden Metsä Oy:lle uusi lajittelukeskus

Pohjois-Savon ely-keskus on myöntänyt Iisveden Metsä Oy:lle EAKR-kehittämisavustusta miljoona euroa. Se on 20 prosenttia reilun viiden miljoonan euron lajittelukeskuksen rakentamiskustannuksista.



– Tämä on yrityksen 93-vuotiaassa historiassa ensimmäinen kerta, kun tämmöisiä päätöksiä saadaan. Haluan erityisesti kiittää SavoGrow:ta, joka on antanut meille arvokasta apua tukihakemusta valmisteltaessa. Olemme tosi iloisia, että vihdoin meidän maakuntaan tuomamme vientimiljoonat ovat jollain lailla samalla viivalla muiden toimialojen miljoonien kanssa, Iisveden Metsä Oy:n toimitusjohtaja Tommy Lindström toteaa.

Ely-keskuksen tukema investointi pitää tehdä vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä.

– Ensi vuosi käytetään valmisteleviin töihin, ja vuonna 2018 on kuokka maassa, Lindström kertoo.

Elyn tukemana tontille rakennetaan uusi lajittelukeskus, mikä esilajittelee sahatavaraa ja rimoittaa.

Vanha rimoitus- ja paketointilaitos on vuodelta 1996. Siihen on Lindströmin mukaan jo investoitu vuosien mittaan siten, että laitoksesta menee tavaraa läpi kaksinkertainen määrä kuin 20 vuotta sitten, mutta nyt toiminta on tapissaan.

– Tämä on vain yksi pullonkaula, ja tarvitaan monenlaista muutakin uudistusta, hän kertoo.

