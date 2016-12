Kattotyö etenee sääsuojan alla

Iisveden koulun peruskorjaus etenee aikataulussaan.

– Käsittääkseni kaikki purkutyöt on tehty, ihan jotain pieniä purkuja saattaa olla vielä ullakolla, kertoo kaupungin kiinteistöpäällikkö Heikki Sopanen.

Myös lattiatyöt on pääosin tehty. Porrashuoneet ja vanhat käytävät jäävät mosaiikkilattiaksi, mutta esimerkiksi käsityöluokkien siiven lattia jouduttiin uusimaan täysin. Siellä oli purutäytteisiä lattioita, jotka purettiin ja tilalle valettiin betonilattiat.

– Pinnoite sinne tulee myöhemmin, huomauttaa työpäällikkö Hannu Toivanen.

Liikuntasalin lattia on purettu ja kutteripurut poistettu. Saliin on rakennettu väliaikainen lattia, että tilassa pystytään liikkumaan nostimilla ja muilla työkoneilla. Urheilutiloissa käytettävä joustolattia asennetaan viimeiseksi.

Pääportaikon keskelle tuleva hissikuilu on viimeistelyä vaille valmis.

Kellarikerroksesta ylimmäiseen kerrokseen nouseva hissi tulee tammikuussa. Portaikko kaventuu hissin vuoksi, mutta tilaa jää edelleen hyvin myös jalkamiehille.

